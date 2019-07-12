...AREAS OF DENSE FOG DEVELOPING ACROSS THE SHENANDOAH VALLEY AND
ADJACENT PIEDMONT AREAS...
WET AND MOIST GROUND FROM LATE DAY THURSDAY RAINFALL, CLEARING
SKIES, AND NEAR CALM WINDS HAVE CONTRIBUTED TO FAIRLY WIDESPREAD
DEVELOPMENT OF DENSE FOG ACROSS THE REGION EARLY THIS MORNING. THE
FOG IS MOST PREVALENT IN VALLEY AREAS AND NEAR BODIES OF WATER.
SOME HIGHWAYS AND AREAS THAT WILL BE IMPACTED INCLUDE THE
INTERSTATE 81 CORRIDOR THROUGH BOTETOURT AND ROCKBRIDGE COUNTIES,
ESPECIALLY IN LOW-LYING AREAS SUCH AS NEAR LEXINGTON, AS WELL AS
U.S. 29 NORTH OF LYNCHBURG AND U.S. 460 EAST OF LYNCHBURG.
USE EXTREME CAUTION IF YOU PLAN TO TRAVEL THROUGH THESE AREAS THIS
MORNING. VISIBILITY WILL BE HIGHLY VARIABLE DUE TO TERRAIN AND
ELEVATION CHANGES. IN A SHORT DISTANCE, YOU MAY ENCOUNTER CHANGES
OF VISIBILITY FROM NEAR 0 MILES TO MORE THAN 10 MILES. THUS, BE
ALERT FOR RAPIDLY CHANGING CONDITIONS. REDUCE SPEED, ALLOW EXTRA
DISTANCE BETWEEN YOU AND THE VEHICLE IN FRONT OF YOU, AND USE LOW
BEAM HEADLIGHTS.
THE FOG IS EXPECTED TO DISSIPATE AROUND OR SHORTLY AFTER 9 AM THIS
MORNING.