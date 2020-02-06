There’s An App For That

Weather Alert

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...FLOOD WATCH THROUGH FRIDAY MORNING...

...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...

THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE,
CASWELL, ROCKINGHAM, STOKES, SURRY, WATAUGA, WILKES, AND
YADKIN. IN VIRGINIA, AMHERST, APPOMATTOX, BEDFORD, BUCKINGHAM,
CAMPBELL, CARROLL, CHARLOTTE, FLOYD, FRANKLIN, GRAYSON,
HALIFAX, HENRY, PATRICK, AND PITTSYLVANIA.

* THROUGH FRIDAY MORNING.

* AN EXTENDED PERIOD OF RAINFALL WITH HIGH RAINFALL RATES AND
THUNDERSTORMS ON THURSDAY CREATE FAVORABLE CONDITIONS FOR
FLOODING. RAINFALL TOTALS OF 3 TO 4 INCHES WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS OVER 5 INCHES POSSIBLE ALONG THE BLUE RIDGE.

* THE GROUND WILL BE SATURATED WHEN THUNDERSTORMS ARE MOST
LIKELY. HIGH RAINFALL RATES INSIDE OF THESE STORMS COULD
POTENTIALLY CREATE RAPID WATER RISES, ESPECIALLY IN SMALL
CREEKS AND STREAMS, AREAS WITH POOR DRAINAGE, AND LOW LYING
AREAS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.

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