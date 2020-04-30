A Bedford resident died after a single-vehicle crash late Wednesday in Bedford County, police said.

Payton Ernest Jackson, 63, was driving a 1993 Chrysler Town and Country at 11:57 p.m. east on Virginia 628 (Bishop Creek Road) when the vehicle crossed the center line, ran off the left side of the road, struck a ditch, overturned and ejected the driver, police said.

The crash happened one-fifth of a mile west of Virginia 629 (Ford Meadows Road), in southeast Bedford County near the Campbell County line.

Virginia State Police said Jackson was not wearing a seatbelt and died at the scene.

The crash remains under investigation.

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