A crash has closed southbound lanes of U.S. 29 near Virginia 130 in Madison Heights, according to the Virginia Department of Transportation.

VDOT said shortly after 3:30 a.m. the closure was expected to be in place for several hours. 

A detour is in place.

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